Suspeito de tentativa de latrocínio contra subtenente da PM é preso em Fortaleza

Um suspeito de participar da tentativa de latrocínio contra um subtenente da Polícia Militar foi preso preventivamente no último domingo (19), no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. A captura de Jean Muniz Espinoza, de 30 anos, conhecido como "Malvado", ocorreu duas semanas após o crime.

O militar de 49 anos estava em um estabelecimento comercial no bairro Parquelândia, no dia 5 de junho, quando foi surpreendido por criminosos em um veículo com placa abandonada e queixa de roubo. O grupo disparou contra o agente, tendo sido socorrido por populares.

Durante o cumprimento de prisão preventiva, os agentes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apreenderam drogas, munições de calibre 380 e um aparelho celular.

Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dano, roubo a pessoa, lesão corporal e crime contra a administração pública.

'Malvado' foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil informou que segue em diligência com o intuito de identificar e capturar outros envolvidos na ação criminosa.