Professor é preso no Aeroporto de Fortaleza após agredir comissários de bordo em voo

Um professor de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Fortaleza nesta segunda-feira (20), após agredir e ameaçar comissários de bordo durante voo para a Capital. O agressor vinha de São Paulo e foi autuado por atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Conforme a PF, o flagrante ocorreu por volta das 2h. A corporação informou que as atitudes dele colocaram o voo em risco. Em interrogatório, ele negou os crime aos policiais.

As investigações da ocorrência continuam, segundo a PF. O homem está à disposição da Justiça Federal.

Atentar contra a segurança do transporte aéreo é crime previsto no artigo 261 do Código Penal Brasileiro. A pena é de dois a cinco anos de reclusão