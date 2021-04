Suspeito de participar de Chacina do Barroso é preso com duas armas de fogo

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou, nesta segunda-feira (26), que o primeiro suspeito de participar da Chacina do Barroso, no último domingo (25), foi preso. Quatro pessoas foram mortas em um ponto do bairro Barroso, em Fortaleza, e uma quinta foi encontrada baleada, em outro local, nas proximidades, e morreu no hospital.

O suspeito foi capturado na posse de duas armas de fogo, em ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Segundo a SSPDS, mais detalhes sobre a prisão e a apreensão não serão repassados no momento para não comprometer os trabalhos policiais em andamento.

Quatro pessoas - sendo três homens e uma mulher, com idades de 23 a 48 anos - foram assassinados a tiros, no cruzamento da Rua Renata Braga com Travessa Daniele, na madrugada do domingo. Os criminosos teriam chegado ao local em um carro e uma motocicleta. As vítimas ainda não tiveram a identificação revelada.

Um quinto homem foi encontrado baleado no cruzamento da Rua Renata Braga com Avenida Pompilho Gomes e socorrido ao Frotinha da Parangaba, mas não resistiu aos ferimentos. Ele portava munições de calibres variados no bolso. De acordo com uma fonte da Inteligência da SSPDS, a suspeita é que ele seja um dos autores da matança e tenha entrado em uma troca de tiros.

Linha de investigação: briga de facções

A reportagem apurou ainda que a principal suspeita da Polícia, na investigação, é que a Chacina foi motivada pela disputa territorial entre facções criminosas. As vítimas seriam ligadas a uma facção cearense, enquanto os assassinos seriam membros de uma facção carioca.

Equipes policiais continuam realizando levantamentos sobre o caso. "As equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), e da PMCE seguem em diligências buscando identificar e prender os demais envolvidos na ocorrência que resultou nas mortes das cinco pessoas", destaca a SSPDS, em nota.

A Pasta pede a contribuição da população com informações que podem auxiliar nas investigações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS; e para o (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Segunda chacina do ano

A matança registrada no bairro Barroso, em Fortaleza, foi a segunda chacina registrada no Ceará, em 2021 - ambas no mês de abril. Quatro pessoas também foram mortas no bairro Parque São Gerardo, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 11 último. A execução de um comerciante teria motivado o crime.