Suspeito de matar três mulheres em mangue em 2018 é preso no Vila Velha

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (17), um dos suspeitos de participar do triplo homicídio de mulheres em um mangue de Fortaleza, no dia 2 de março de 2018, e da morte de um vendedor de produtos de limpeza, em novembro deste ano. As mortes ocorreram em um mangue no bairro Vila Velha.

O homem identificado como Jonathan Lopes Duarte, 20, conhecido como 'Mobilete', possuía um mandado de prisão em aberto e tentou fugir quando percebeu a chegada dos agentes de segurança, porém foi preso. A prisão aconteceu no Vila Velha.

> Cinco acusados de matar três mulheres em mangue no bairro Vila Velha vão a júri popular

> Corpos das 3 mulheres torturadas e mortas em Caucaia são encontrados em ilhota no Rio Ceará

> Vídeos comprovam participação de acusados de torturar e matar três mulheres, diz promotora

Homicídios e membro de facção

Ainda de acordo com as investigações da polícia, Jonathan possui antecedentes criminais por homicídio. Ele é apontado também, segundo a polícia, como integrante de uma facção criminosa que atua no bairro Barra do Ceará.

Durante a operação, os policiais encontraram uma casa que servia para esconderijo de drogas. No local foram apreendidos entorpecentes. Ninguém mais foi preso. A Polícia Civil segue com as investigações.