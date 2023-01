Suspeito de matar servidor do TJCE e irmão em assalto já era acusado de homicídio dez meses antes

O homem preso pelo latrocínio que vitimou um servidor do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e o seu irmão, em Fortaleza, na semana passada, já era acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de cometer um homicídio, dez meses antes. Entretanto, ele respondia ao crime em liberdade.

Conforme a denúncia do MPCE, Daniel Viana da Silva, de 25 anos, matou a tiros Lucas de Sousa Gomes, na Rua Tenente Francisco Paiva, no bairro Granja Portugal, na noite de 19 de fevereiro de 2022.

Ministério Público do Ceará Na denúncia Consta dos autos que a vítima Lucas se encontrava em um estabelecimento comercial de bebidas alcoólicas quando o acusado Daniel entrou no local e disparou contra a vítima, atingindo-a com dois disparos na cabeça e um no pescoço. Logo em seguida, o acusado se evadiu do local."

O crime teria sido motivado pela guerra entre as organizações criminosas. A vítima morava em uma região dominada por uma facção carioca, mas frequentava o bar, localizado em uma área de domínio de uma facção rival - de origem cearense - onde também mantinha um relacionamento amoroso.

Segundo o Ministério Público, o acusado é "temido na região" e foi "reconhecido como responsável por executar a vítima". E ainda teria agido em retaliação ao assassinato do irmão dele, ocorrido uma semana antes, no dia 12 de fevereiro. O suspeito de cometer o crime seria um amigo de Lucas.

A denúncia foi apresentada pelo MPCE em 14 de julho de 2022 e recebida na íntegra pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza, seis dias depois. Com isso, Daniel Viana da Silva virou réu pelo crime de homicídio qualificado (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), mas continuou a responder em liberdade.

Latrocínio vitimou dois irmãos

Os irmãos Marcos Antônio Sousa Lima, 52, e Francisco Alexandre Sousa Lima, 44, foram mortos a tiros em um assalto, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira (28). Eles chegaram a ser levados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos. O suspeito sofreu tentativa de linchamento e terminou preso.

Testemunhas informaram à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que o suspeito passou em uma bicicleta na Rua Zacarias Florindo, bairro Bom Jardim, e anunciou o assalto contra várias pessoas de uma família, que estavam na calçada da Rua.

O suspeito, identificado como Daniel Viana da Silva, 25, estava armado com um revólver e recolheu vários aparelhos celulares. Neste momento, os irmãos teriam reagido à ação criminosa e entrado em luta corporal com o assaltante. Eles foram baleados e levados por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Jardim, mas não resistiram aos ferimentos.

TJCE lamenta morte de servidor

Marcos Antônio Sousa Lima era servidor do Tribunal de Justiça do Ceará. Em nota, a Instituição lamentou a morte do servidor público, "lotado na 10ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, com mais de 25 anos de serviços prestados ao Judiciário cearense"

Tribunal de Justiça do Ceará Em nota Neste momento de dor, o TJCE se solidariza e presta condolências a familiares, amigos e colegas pela irreparável perda."

A primeira informação que a reportagem recebeu era de que os dois irmãos eram advogados. Entretanto, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) negou que eles estivessem nos quadros da Instituição.

