Suspeito de matar motorista de app e passageiro é denunciado após sacar arma para PMs durante prisão

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou no último dia 10 de julho Felipe Benevides de Oliveira. Felipe foi preso sob suspeita de matar o motorista de aplicativo Luan Moura da Silva, 23, e o passageiro Bruno Almeida, de 33 anos. Ambos foram vítimas de um crime ocorrido no fim de 2020, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A acusação apresentada por meio 82ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza é referente ao porte ilegal de arma de fogo, com base no estatuto do desarmamento. Consta nos autos que, no dia 25 de junho, quando policiais foram até Felipe para cumprir mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Caucaia, o suspeito resistiu à prisão e sacou uma pistola calibre Ponto 40 apontando a arma em direção aos agentes.

"Somente após imobilização, fora possível retirar a arma da mão do acusado, e realizar busca pessoal no mesmo. O policial-condutor informou, ainda, que, a partir desse momento, Felipe Benevides resistiu o tempo todo a execução do mandado de prisão, sendo necessária a utilização de algemas", disse uma das testemunhas.

Felipe teria dito em seu depoimento que só sacou a arma porque temeu ser alguém com a intenção de matá-lo, e não policiais. Segundo o acusado, ele trabalhava com segurança privada de mercantil. O denunciado ainda não teria permitido acesso, por parte da autoridade policial, ao seu aparelho celular e não apresentou registro da arma apreendida.

Duplo homicídio

A investigação da Polícia Civil aponta que Felipe não teria agido sozinho no duplo homicídio. Quatro homens vindos em duas motocicletas teriam interceptado o carro. Ao perceber a aproximação das motos, o condutor ainda tentou acelerar, mas colidiu contra um muro.

Segundo os investigadores, o único alvo dos criminosos era o passageiro do veículo. Bruno Almeida já tinha sofrido tentativa de homicídio dois meses antes, também em Caucaia. Não há informações sobre prisões de outros suspeitos envolvidos na execução.

