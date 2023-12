Suspeito de matar duas irmãs em Tarrafas, no Interior do Ceará, é preso em Goiás

Um homem investigado por participação nas mortes de duas irmãs na zona rural de Tarrafas, no Cariri, foi preso no último sábado (16), na cidade de Formosa, em Goiás. A captura do suspeito foi feita pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). O crime aconteceu em abril de 2022.

A Delegacia Municipal de Assaré deu início às investigações no ano passado, quando foi solicitado um mandado de apreensão por um ato infracional análogo ao crime de feminicídio contra o suspeito, que era adolescente à época do crime.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), apurações apontam que o homem teria fugido do Ceará e se deslocado para Goiás.

Ele foi capturado e conduzido para uma delegacia na cidade de Formosa, onde foi cumprido o mandado de apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. O homem deverá ser conduzido ao Ceará, onde ficará à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Em abril de 2022, duas irmãs, de 17 e 23 anos, foram assassinadas em casa, na zona rural de Tarrafas, no Cariri. Um dos corpos foi encontrado dentro da residência e o outro na frente da casa.

A Polícia suspeitava de que a mulher teria tentado fugir, mas, mesmo assim, o criminoso conseguiu atingir a vítima. Próximo aos corpos, foi encontrado um pedaço de faca, que a Polícia acredita ter sido utilizado no crime.

As duas mulheres não tinham antecedentes criminais. Os nomes das vítimas não foram divulgados.