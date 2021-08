Suspeito de manter idosa em cárcere privado é preso em Aracoiaba, no interior do Ceará

A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (24) a prisão de um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela após invadir uma residência e manter uma idosa de 62 anos em cárcere privado. A captura aconteceu na segunda-feira (23), em Aracoiaba, no interior do Ceará.

De acordo com a instituição, as diligências começaram após informações sobre uma discussão entre dois homens, em um bar, no bairro São José.

Após o fato, um dos envolvidos foi a uma casa, invadiu a residência com uma arma de fogo e manteve a mulher, que é mãe do outro homem envolvido na desavença, em cárcere privado.

Tentativa de fuga

O suspeito, com passagens por tráfico de drogas e crime de trânsito, efetuou disparos dentro do imóvel, buscando pelo outro homem. Sem encontrar a pessoa, ele saiu do local com a idosa.

Ao perceber a aproximação dos policiais militares, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. A vítima não ficou ferida.

Autuação

O homem foi autuado em flagrante por ameaça, violação de domicílio, resistência, desacato e disparo de arma de fogo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Baturité, plantonista da Polícia Civil do Estado, e transferido para a Delegacia Municipal de Aracoiaba. As diligências são mantidas no sentido de capturar um comparsa do suspeito.