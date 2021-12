Suspeito de estuprar duas crianças, de 7e 10 anos, é preso em Caucaia

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar duas crianças em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A captura foi realizada nessa quarta-feira (22). O crime ocorreu quando as vítimas tinham 7 e 10 anos.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram quando equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade tomaram conhecimento sobre o fato, em fevereiro de 2020.

Segundo a apuração, o investigado morava em uma casa que ficava em um terreno onde ocorriam missas de uma igreja da região.

Ele teria aproveitado a proximidade com as crianças para cometer o delito contra elas, hoje com idades de 12 e 20 anos.

Prisão preventiva

Com o fim das investigações, um mandado de prisão preventiva foi solicitado pela Polícia Civil ao Poder Judiciário. Depois das diligências, o homem foi localizado no bairro Picuí.

Quando o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido, ele foi conduzido para uma unidade prisional. As apurações sobre os fatos foram concluídas e remetidas ao Poder Judiciário.