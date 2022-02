Suspeito de assalto morre após ser atingido por tiros na Aldeota; veja vídeo

Um homem suspeito de assalto morreu após ser atingido por tiros no bairro Aldeota, em Fortaleza, durante a noite desta terça-feira (15). De acordo com policiais militares, a vítima caiu de moto no cruzamento entre a avenida Dom Luís e a rua Coronel Jucá, depois de receber disparos de uma pessoa ainda não identificada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao endereço por testemunhas que viram os dois homens realizando uma serie de assaltos.

Após a ocorrência, o órgão investiga quem efetuou os disparos, a identidade da vítima de homicídio e a localização do outro homem, o responsável por conduzir a moto.

A PMCE foi a primeira a ser acionada e, posteriormente, chamou a Polícia Civil e a Perícia Forense do Estado.

Momento do disparo

Em imagens de uma câmera de segurança, é possível ver que a moto estava trafegando na contramão da avenida Dom Luís.

Quando os dois homens entram na rua Coronel Jucá, o garupeiro cai sem vida no chão. Depois do disparo, testemunhas começam a chegar no local e o homem que conduzia a moto continua.

Conforme relatos de testemunhas à PMCE, uma pessoa viu uma das ações criminosas e realizou disparos contra os dois suspeitos. O homem que estava na garupa do veículo é atingido e cai, enquanto o outro seguiu.

Suspeito de assaltos

A vítima não foi identificada no local, mas os policiais miliares apontam que além da calça jeans, também vestia uma bermuda por baixo. Esse detalhe será investigado pelo órgão, porque suspeitos de assalto geralmente andam com outra roupa por baixo.

Testemunhas no local também compartilharam que a área estava sendo palco de assaltos há vários dias. Desde pessoas que trafegam no local, quanto funcionários que trabalham perto da avenida Dom Luís.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR