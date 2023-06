Sobrevivente da chacina do Curió que levou mais de oito tiros diz ter medo de policiais

O Tribunal do Júri começou a ouvir, na tarde desta terça-feira (20), os sobreviventes da Chacina do Curió, que terminou com 11 mortos em 2015. O primeiro a depor, um homem de 28 anos, relatou no julgamento que levou entre 8 e 12 tiros de homens armados que se apresentaram como policiais para rendê-los. Ele confessou que tem medo da polícia.

"Se eu quiser prestar um B.O dentro de uma delegacia, por roubo de celular, eu prefiro ficar sem celular", desabafa.

O jovem depôs que estava na calçada de casa com amigos conversando e ouvindo música. Eles pretendiam passar a noite jogando videogame juntos quando foram surpreendidos pelos executores, que os mandaram ficar de joelhos. A vítima contou que levou um chute antes de ser alvejado pelos tiros. Naquela noite, ele perdeu quatro amigos.

A testemunha começou seu depoimento às 14h55 e depois começou a ser inquirida pelo Ministério Público, que faz a acusação dos PMs. Às 15h30, a defesa dos policiais começou as perguntas. Poucos antes das 16h, o depoimento foi encerrado.

Perda de mobilidade

Ainda em depoimento no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, o homem de 28 anos informou ao Júri que por conta dos tiros ele perdeu parte dos movimentos do braço esquerdo.

"Tive dificuldade para vestir uma blusa. Tudo mudou", assinalou. Ele pontua que no dia do crime foi socorrido pelo seu pai, e que sua irmã, que também estava nas imediações, teve de esconder dos tiros debaixo de um carro.

Julgamento

O primeiro julgamento da matança que chocou o Ceará e tomou todos os noticiários deve se estender até a próxima sexta-feira (23). Quatro policiais militares (PMs) são alvos do Júri.

Nesta manhã, foram sorteados os sete jurados para integrar o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Dos sete jurados, cinco são homens e dois são mulheres. Ao todo, dez mulheres e três homens foram dispensados durante o processo de seleção, a maioria pelos advogados de defesa.

Etapas do julgamento:

Oitiva das vítimas sobreviventes e das testemunhas

Interrogatório dos réus

Debate entre acusação e defesa

Leitura de quesitos

Votação do jurados

Sentença dos jurados