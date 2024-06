Sete PMs são investigados pela CGD suspeitos de crimes de extorsão no Ceará

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou conselho de disciplina ou processo administrativo disciplinar contra sete policiais militares por crimes no Ceará. Todos eles passaram a ser investigados por denúncias de extorsão.

Conforme publicações no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira (5), são investigados os sargentos Auricélio da Silva Araripe, Ronaldo Gomes da Silva, Cristiano Barney de Freitas Alencar, Paulo Rogério Bezerra do Nascimento, Fernando Carlos Monteiro Filho, Cristiano de Souza Maia e o soldado Antônio Danusio Silva.

Ainda consta nos documentos o nome do ex-PM, José Urubatan de Oliveira. Urubatan foi demitido em 2023, quando o Conselho de Disciplina da CGD concluiu que ele exigia dinheiro de uma feirante em Fortaleza, como condição para que a mulher pudesse montar sua barraca em praça pública e trabalhar.

OPERAÇÃO GÊNESIS

Auricélio, Ronaldo, Cristiano Barney, Paulo Rogério e Antonio Danúsio foram alvos da 12ª fase da Operação Gênesis, do Ministério Público do Ceará (MPCE).

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), eles integravam "organização criminosa que praticava condutas ilícitas tais como associação criminosa, extorsão, comércio ilegal de drogas e armas de fogo, utilizando a condição de militar e no momento do desempenho de suas funções ou em razão delas".

"A referida operação possui o fito de investigar a atuação de organizações criminosas complexas responsáveis pela prática de extorsões, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, dentre outros crimes na capital cearense e região metropolitana. Importa destacar que a Gênesis teve diversos desdobramentos e, a partir das interceptações telefônicas deferidas"

O Gaeco ainda destaca que "as condutas ostentadas pelos ora denunciados, que culminaram na formação de bem estruturada organização criminosa, notadamente voltada para o exercício de crimes extorsões, tráfico de drogas, associação para o tráfico e comercialização de armas de fogo e munições, ofendem sobremaneira a garantia da ordem pública".

POLICIAL PENAL

Ainda nessa quarta-feira (5), foi publicado no Diário Oficial do Estado a instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento preventivo contra o policial penal Luiz Fernandes Perote da Costa.

A investigação neste caso é em razão de um suposto crime de extorsão com restrição de liberdade, cometido em abril de 2024, na cidade de Russas, Interior do Ceará.