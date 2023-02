Sargento da PMCE é preso em posse de 'supermaconha' e cocaína; droga era avaliada em R$ 2,4 milhões

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa quinta-feira (2). O policial identificado como Tercio Allen Neves Feitosa estava em posse de seis gramas de skunk, conhecida como 'supermaconha' e 20 quilos de pasta base de cocaína. Somadas, as drogas são avaliadas em torno de R$ 2,4 milhões.

A prisão aconteceu em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na cidade de Picos, Piauí. Para localizar a droga dentro do veículo, a Polícia contou com a participação de um cão farejador.

Conforme a PMCE, o policial suspeito de tráfico de drogas está afastado por razões médicas. "A Polícia Militar também está adotando os procedimentos apuratórios necessários ao fato", disseram em nota. A reportagem não localizou a defesa do suspeito.

'SUPERMACONHA'

A PRF afirma que em uma ação orientada conjuntamente pelos setores de Inteligência da PRF do Piauí e do Ceará, uma equipe abordou um veículo Renault/Duster que trafegava pela BR 316.

No carro foram encontrados 6g da "supermaconha" que, conforme o motorista informou, seria para uso pessoal.

PRF "Popularmente conhecido como “supermaconha”, a droga possui uma maior concentração de THC (tetrahidrocannabiol), a substância alucinógena existente na maconha e, por isso, tem um valor muito alto no mercado do tráfico"

No porta-malas do carro, os policiais identificaram que havia um compartimento oculto. O veículo foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Picos para que um cão farejador verificasse o local. O K9 apontou para a presença de droga.



"O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou auxílio na abertura desse compartimento, onde foram encontrados 20 tabletes que somavam 20,6 Kg de pasta base de cocaína. Com essa apreensão a organização criminosa deixa de lucrar mais de R$ 2,4 milhões", disse a PRF.

O sargento recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido para a Polícia Civil de Picos. Também consta na ficha criminal dele uma receptação de veículo adulterado.