Réveillon: mais de 350 profissionais atuam em plano de segurança e fiscalização na Capital

A força-tarefa conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza contará com 268 homens e mulheres da Polícia Militar para fiscalizar e impedir situações de desrespeito aos protocolos sanitários dos decretos estadual e municipal de prevenção à Covid-19.

A prevenção será realizada entre os dias 30 e 31 de dezembro e 1° de janeiro no Aterro, Aterrinho e calcadão da Praia de Iracema, em Fortaleza. O esforço para coibir aglomerações virá também de cima, com patrulhamento de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Ao todo, são 66 tripulantes, que já atuam desde o último dia 29 de dezembro. Um efetivo de 17 bombeiros militares do quartel do Mucuripe e do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), no Moura Brasil, também atuarão na fiscalização, além de 199 agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Espaço Público

O período também conta com uma operação especial na Avenida Beira-Mar, realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), com o objetivo de reforçar o ordenamento da ocupação do espaço público referente à orla da capital. Não será permitido montar barracas de venda na área, nem a presença de ambulantes no entorno da Praia no dia 31.

A Regional II também iniciou as orientações aos donos de barracas de praia, permissionários da Feirinha da Beira-Mar (que retorna a funcionar no dia 1° de janeiro) e ambulantes da Praia de Iracema, orientando quanto ao funcionamento do comércio e as restrições para o dia 31.

As barracas de praia têm funcionamento programado até as 22 horas e os ambulantes da Praia de Iracema foram orientados a não realizarem suas atividades no dia 31 de dezembro.

Transporte

Um total de 144 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoverão a interdição das avenidas Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão no trecho compreendido entre a Rua Arariús e Av. Barão de Studart. A Guarda Municipal também atuará no controle de pessoas nos terminais de ônibus da cidade.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou que na quinta (31) e na sexta-feira (01), como não haverá a realização de festas de Réveillon, a frota está programada para operar como em um fim de semana. O valor da passagem será o da Tarifa Social, no valor da passagem para R$ 3,00 (inteira) e R$ 1,30 (tarifa estudantil).

Como denunciar

Agefis - Disque 156 o 190

Vigilância Sanitária - Disque 150

Polícia Militar - Disque 190

Ministério Público do Ceará - Disque 127