Responsável por cobrar pagamento mensal de membros de grupo criminoso é presa em Pindoretama

Uma mulher de 19 anos, apontada pela Polícia Civil como a responsável por fazer a cobrança e contabilidade de um grupo criminoso atuante em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi presa na manhã desta quarta-feira (1°).

Maria Janaína Sandre Beserra Lima estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de integrar organização criminosa.

Ela, que é conhecida como “Senhorita do Gelo”, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi capturada mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é responsável por cobrar de cada membro do grupo um pagamento mensal para manter e financiar as ações do bando, como compras e vendas de entorpecentes e armas.

Ofensiva

A mulher, que exerce papel de confiança no coletivo criminoso, foi presa no bairro Loteamento Brisa, e não reagiu à ofensiva.

De lá, ela foi encaminhada à Delegacia Metropolitana de Pindoretama, onde a decisão judicial em desfavor dela foi cumprida.

Investigações

Os policiais civis seguem em diligências a fim de localizar o seu companheiro dela, identificado como Gabriel Felipe de Freitas Rosa, 30.

Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação, e está com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. No grupo criminoso, ele exerce a mesma função de Janaína Sandre.