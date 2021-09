Adolescentes são apreendidos suspeitos de aplicar golpe usando o Pix, na Aldeota, em Fortaleza

Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de aplicar um golpe em um frigorífico usando o Pix, serviço de pagamentos instantâneos, na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Militar, a dupla entrou em contato com o estabelecimento comercial, encomendou uma grande quantidade de carnes e pediu a chave do Pix do local, para realizar a transferência bancária.

Eles foram ao frigorífico e apresentaram um falso comprovante, alegando que o pagamento havia sido realizado. O dono do comércio conferiu o extrato e viu que a transação financeira não tinha sido feita.

O proprietário, então, fechou as portas do frigorífico, deteve os adolescentes e acionou a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram, constataram que os jovens têm 16 e 17 anos.

Antecedentes criminais

Conforme os servidores públicos, o mais velho tem passagens por crimes análogos à ameaça, a roubo e a consumo de drogas. O mais novo não tinha antecedentes criminais. Um mora na Messejana e o outro, no Álvaro Weyne, em Fortaleza.

Logo após o fato ter acontecido, a dupla foi encaminhada para a sede da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no São Gerardo.

A Polícia Militar lembrou que a população pode ir à especializada para fazer o reconhecimento facial deles ou de outras crianças e adolescentes que deram entrada na delegacia por histórico criminal.