Homem é flagrado tentando matar outro usando motosserra por causa de dívida de terreno, em Paraipaba

Um homem foi flagrado tentando matar outro usando uma motosserra, na noite de terça-feira (31), dentro de um comércio em Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os dois entraram em desavença devido uma dívida de terreno.

Segundo a pasta, o suspeito da tentativa de homicídio fugiu do local logo após o fato ter acontecido. A vítima não ficou ferida.

Imagens gravadas por testemunhas mostram quando o suspeito, vestido com uma camisa branca, entra no estabelecimento comercial e chuta uma cadeira.

Na sequência, ele sai de lá com a motosserra na mão e procura o outro homem com quem teve a desavença. A pessoa que sofreu o ataque fugiu do local.

Apreensões

Uma equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar de Paraipaba foi acionada e apreendeu a motosserra e uma faca. Os policiais militares estão em diligências em busca do suspeito. A Delegacia Municipal de Paraipaba apura o caso, conforme a Secretaria da Segurança Pública.