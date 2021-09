Suspeito de estuprar sobrinha e prima é preso em Assaré, no interior do Ceará

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (1º) a prisão de um homem de 30 anos, suspeito de estuprar a sobrinha e a prima em Assaré, no interior do Ceará.

De acordo com a instituição, a captura aconteceu na terça-feira (31), na mesma cidade onde o crime contra as duas crianças foi cometido, em julho deste ano. Durante a ação, uma espingarda foi apreendida.

Policiais civis iniciaram as diligências para capturá-lo depois da expedição de um mandado de prisão emitido pelo Poder Judiciário.

Segundo a Delegacia Municipal de Assaré, ele teria aproveitado a proximidade com as meninas, que têm 11 anos, para cometer o delito.

O suspeito foi localizado em um imóvel na zona rural do município. O homem foi conduzido para a unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva pelo crime cumprido.

Procedimento

Contra ele, também foi instaurado um inquérito por posse irregular de arma de fogo, onde foi autuado em flagrante.

A Secretaria da Segurança Pública não revela o nome do suspeito com o objetivo de preservar as identificações das vítimas.