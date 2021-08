Pai é preso suspeito de estuprar filhas gêmeas de três anos no Interior do Ceará

Um homem, de 44 anos, foi preso neste sábado (21) suspeito de estuprar as próprias filhas, gêmeas de três anos, em Ipaporanga, no Interior do Estado do Ceará. Segundo a Polícia, o crime foi registrado na última terça-feira (17) no município. O nome dele foi mantido em sigilo para preservar a inidentidade das vítimas.