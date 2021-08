Homem mata ex-companheira e fere pais da vítima em Itarema

Uma mulher, de 39 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro na noite desta sexta-feira (20) no bairro Porto dos Barcos, em Itarema. Um casal de idosos, de 84 e 77 anos, pais da vítima, também foi ferido pelo suspeito ao tentar defender a filha.

Conforme informações da Polícia, o homem invadiu a casa da ex-companheira e desferiu diversos golpes de faca contra ela. O pai e a mãe dela também estavam na residência e tentaram socorrer a mulher, mas acabaram sendo atingidos pelo homem, que, após o crime, fugiu do local.

As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde do município, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda antes de chegar ao hospital.

Ainda segundo as autoridades, diligências são realizadas no intuito de capturar o suspeito do crime. Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Municipal de Itarema.

Denúncias

A Polícia reforçou que a população pode contribuir com as investigações fornecendo informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser realizadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser efetuadas através do número (88) 3667-1300, da Delegacia Municipal de Itarema. O sigilo e o anonimato são garantidos.