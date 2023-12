Radialista é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Juazeiro do Norte, no Cariri

Um radialista e empresário foi preso por suspeita de estupro de vulnerável em uma operação da Polícia Civil em Juazeiro do Norte nesta quinta-feira (21). De acordo com informações do delegado e diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, Pedro Viana, o homem deve passar por audiência de custódia ainda hoje e já se encontra à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a ofensiva iniciou nas primeiras horas da manhã desta quinta, na região Sul do Ceará. Até o momento, 15 pessoas já foram capturadas, dentre elas, o radialista. Os trabalhos policiais seguem até o fim do dia.

O delegado afirmou à TV Verdes Mares Cariri que as equipes da Polícia Civil da Região do Cariri deflagraram a operação Sexto Mandamento, inicialmente, para cumprir 20 mandados de prisão contra homicidas, mas desencadeou em 20 outros mandados de crimes diversos, como o de estupro de vulnerável. Segundo ele, o trabalho envolveu pelo menos 70 policiais.

"É um trabalho feito a partir de informações do Núcleo de Inteligências da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Existem alguns mandados aqui que são antigos, de pessoas que vinham durante todo esse período se escondendo da aplicação da lei. Foram devidamente identificados os endereços atuais pela nossa inteligência e foram presos hoje. A operação continua ao longo do dia para a gente tenta dar cumprimento ao máximo de mandados possíveis", detalhou Pedro Viana.

O mandado de prisão cumprido contra o radialista foi expedido pela Comarca de Juazeiro do Norte.