Homem é preso por tentativa de estupro de duas crianças em Crateús

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante, na manhã dessa terça-feira (19), suspeito de uma tentativa de estupro de vulnerável no município de Crateús, no Interior do Ceará. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem ofereceu dinheiro para crianças em troca de atos sexuais.

Policiais militares informaram que o caso aconteceu quando as vítimas, de 5 e 11 anos, estavam brincando em uma via pública e o suspeito se aproximou oferecendo uma quantia em dinheiro para ter relação sexual com elas. As crianças conseguiram fugir do local e chamaram seus familiares.

Ainda segundo a SSPDS, a polícia foi acionada e capturou o homem, que já tinha passagem por crime de trânsito. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Crateús, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.