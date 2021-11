Quatro suspeitos de integrar facção e ameaçar de morte tabelião de cartório no Ceará são presos

Um cartório localizado no Município de Groaíras, na Região Norte do Ceará, ficou fechado por pelo menos três semanas devido a ameaças de morte feitas por uma facção criminosa contra o tabelião. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investigou o caso e prendeu quatro suspeitos, nesta terça-feira (9).

Três pessoas foram presas em Groaíras, enquanto o líder do grupo criminoso foi capturado em Fortaleza, em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça Estadual. A expectativa, segundo a Polícia Civil, é que o cartório agora volte a funcionar normalmente.

João Gabriel Cardoso Delegado da Polícia Civil Assim que obtivemos fundadas suspeitas sobre esses envolvidos, representamos pelas prisões temporárias e, na data de hoje, nós logramos êxito em cumprir os mandados. A partir da data de hoje, nós vamos aprofundar as investigações e concluir o Inquérito Policial."

A reportagem apurou que as ameaças ocorreram após um integrante de uma facção ir até o cartório para solicitar a transferência da escritura de um imóvel. O tabelião analisou os documentos apresentados e cobrou a presença do antigo proprietário.

Sem a presença do antigo proprietário do imóvel, o homem não conseguiu a transferência e ameaçou o chefe do cartório de morte se ele não realizasse o procedimento. Temendo pela vida, o tabelião deixou o Município.

Cartório funcionava com portas fechadas

A partir do momento que o tabelião saiu do Município para garantir a sua segurança, o cartório começou a funcionar com portas fechadas, atendendo apenas casos de urgência, em horário reduzido, segundo funcionários e moradores da Região. Os funcionários trabalharam em home office no horário restante para resolverem as demandas pendentes.

O Sistema Verdes Mares esteve em Groaíras há duas semanas e conversou com moradores. Parte da população do Município tinha conhecimento das ameaças de morte e estava assustada.

Procurado pela reportagem há duas semanas, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), responsável pela Corregedoria dos Cartórios, informou que os serviços oferecidos pelo Cartório de Groaíras estavam sendo prestados normalmente no Fórum da Comarca de Cariré.