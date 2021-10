Estudante de 14 anos é apreendido após ameaçar diretora de escola com abridor de garrafas

Um adolescente de 14 anos foi apreendido, na última sexta-feira (22), por ameaçar a diretora da própria escola com um abridor de garrafa. O caso ocorreu em um colégio da rede municipal de Milagres, no Interior do Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) registrou a ocorrência como ato infracional análogo ao crime de ameaça.

O adolescente e a vítima foram conduzidos à Delegacia Municipal de Milagres por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), onde foram realizadas as oitivas e lavrado o procedimento policial.

Com isso, o caso foi concluído e remetido ao Poder Judiciário.

A Secretaria da Educação de Milagres informou, via assessoria de comunicação da Prefeitura, que não vai comentar o caso.

