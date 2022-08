PRF apreende R$ 950 mil em cigarro contrabandeado em Iguatu

Uma carga com 195 mil maços de cigarro avaliada em R$ 950 mil foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa sexta-feira (19), em Iguatu.

A apreensão dos maços de cigarro da marca Nise, de origem chinesa, ocorreu no quilômetro 307 da BR-122. Um caminhão trafegava pela via quando recebeu ordem de parada da PRF. Ao avistar a viatura, o motorista do caminhão entrou em uma estrada de terra.

O veículo seguiu pela estrada de terra até apresentar problemas mecânicos. Quando isso aconteceu, o motorista entrou no matagal ao redor.

Buscas estão sendo efetuadas na região. A carga e o caminhão apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatu.