Policial que matou colegas em Camocim tem prisão preventiva decretada

O policial civil que matou quatro colegas dentro da Delegacia de Camocim, teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (15). A decisão ocorreu após audiência de custódia realizada em Sobral nesta manhã.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) vai determinar para onde o inspetor será encaminhado. No processo do caso, a defesa do suspeito pediu à Justiça que ele seja transferido para o Presídio Militar, em Fortaleza. Até o momento, ele segue detido na Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS).

O homem de 44 anos foi preso neste domingo (14), horas após invadir a delegacia e assassinar os policiais. Ele fugiu em uma viatura, mas depois se entregou e teve a prisão em flagrante efetuada.

Chacina em delegacia

A chacina ocorreu dentro da Delegacia Regional de Camocim, município no Litoral Norte do Estado, na madrugada do último domingo (14).

Os agentes de segurança mortos foram identificados como os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Os corpos serão sepultados nesta segunda (15).

O inspetor que cometeu o crime teria premeditado as ações, segundo a Polícia Civil. Ele usou um objeto para escalar o muro do local e depois fugiu em uma viatura que estava estacionada na unidade, mas se entregou momento depois.