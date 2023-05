Escrivães mortos em delegacia de Camocim são velados nesta segunda-feira (15) no município

Estão sendo velados na manhã desta segunda-feira (15) em Camocim, no Ceará, os corpos dos escrivães da Polícia Civil do Estado, Antônio Cláudio dos Santos e Antônio José Rodrigues Miranda, assassinados junto a outros dois policiais, neste domingo (14), por um colega da corporação.

O velório de Antônio Cláudio, de 46 anos, acontece na casa da mãe dele, no bairro São Pedro. "Ele era uma pessoa muito boa, pacata, amigável e alegre. Tinha duas filhas pequenas", disse Irleno Santos da Silva, irmão de Cláudio.

A cerimônia de Antônio Miranda também acontece na casa de seus familiares, no bairro Brasília.

Familiares das vítimas farão os cortejos por volta das 16 horas e deverão se encontrar no Centro do município, onde está programado uma homenagem para os oficiais mortos. De lá, o sepultamento de Cláudio será realizado no cemitério São José, enquanto o de Miranda no cemitério Jardim Eterno.

Crime na delegacia

O assassinato dos quatro policiais civis por um colega de trabalho chocou o Ceará neste fim de semana. O crime ocorreu dentro da Delegacia Regional de Camocim, município no Litoral Norte do Estado, na madrugada do último domingo (14).

Também foram mortos na ação o escrivão Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. "Chicão", como era conhecido, será sepultado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, e Gabriel em Teresina, no Piauí.

“Neste momento de dor e tristeza, a Polícia Civil do Ceará reforça que todo o aparato da instituição encontra-se disponível para os familiares e amigos das quatro vítimas, que são homens honrados que tanto contribuíram no combate à criminalidade no Ceará”, destacou o órgão.

Prisão preventiva decretada

O policial civil que matou os colegas teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (15). A decisão ocorreu após audiência de custódia realizada em Sobral nesta manhã.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) vai determinar para onde o inspetor será encaminhado.

O homem de 44 anos foi preso neste domingo (14), horas após invadir a delegacia e assassinar os policiais. Ele fugiu em uma viatura, mas depois se entregou e teve a prisão em flagrante efetuada.