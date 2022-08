Policial preso por matar esposa em Fortaleza já tinha ameaçado pais da vítima usando arma da PM

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) afastou e instaurou conselho de disciplina contra o cabo da Polícia Militar, Cletemir Moura de Araújo. O policial foi preso no último dia 23 deste mês, sob suspeita de matar a tiros a esposa, na Barra do Ceará.

O início da investigação da CGD foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa terça-feira (30). Consta ainda no documento que o agente já tinha demonstrado ser violento em outras ocasiões. A Controladoria também apura que, em agosto de 2021, o agente foi até a casa dos pais da esposa e, embriagado, ameaçou as vítimas, enquanto estava em posse de uma arma da Corporação.

A vítima de 43 anos foi morta em 20 de agosto de 2022. Testemunhas contam que o casal começou a discutir e a mulher tentou fugir, para se proteger. A poucos metros de casa, na Rua Irapuã, ela foi atingida pelos disparos. Dois dias depois, o cabo se apresentou às autoridades e foi detido por força de mandado de prisão.

Legenda: O suspeito fugiu do local do crime e se apresentou na delegacia dois dias depois Foto: Flávio Rovere

SANÇÃO DISCIPLINAR

Para a CGD, os fatos imputados ao suspeito "revestem-se de acentuado grau de reprovabilidade, sendo incompatíveis com a função pública, além de ser necessário à garantia da ordem pública e à correta aplicação da sanção disciplinar".

Um inquérito policial foi aberto na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, responsável pela apuração na seara criminal.

A Controladoria explica que a documentação apresentada reuniu indícios de materialidade e de autoria, passível de apuração a cargo deste Órgão de Controle Externo Disciplinar: "restaram evidenciados elementos aptos a viabilizar o afastamento do investigado das suas funções".

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, o suspeito é mantido no Presídio Militar, no Centro de Fortaleza. O inquérito segue em andamento.

AMEAÇAS ANTERIORES

Familiares da vítima relataram que o relacionamento era conturbado e marcado por idas e vindas. Ainda nessa terça-feira (30), a CGD instaurou Conselho de Disciplina para apurar as ameaças anteriores e disparos em via pública.

Consta na publicação que no dia 15 de agosto de 2021, também na Barra do Ceará, o militar, utilizando a Pistola calibre .40, marca SIG SAUER pertencente à carga da PMCE, teria ido até a casa dos pais de sua esposa, e, estando embriagado, portando arma de fogo, ameaçou-a.

O órgão pontua a "incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar". A reportagem não localizou a defesa de Cletemir Moura.

