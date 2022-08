Policial militar morre afogado durante perseguição a suspeito em açude de Varjota, Interior do Ceará

Um policial militar (PM) do Raio morreu afogado nessa quarta-feira (24) durante uma perseguição a um suspeito dentro de um açude no município de Varjota, Interior do Ceará.

A morte ocorreu no açude Araras e foi confirmada pela governadora Izolda Cela, que publicou nota de pesar no Twitter.

O soldado Rodrigo Ribeiro teria entrado em uma canoa para tentar prender o criminoso, que pulou no açude para escapar. O agente de segurança era lotado no pelotão do Raio de Santa Quitéria.

"Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de trabalho do PM", lamentou a governadora.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais detalhes sobre o caso e aguarda resposta para atualizar essa matéria.