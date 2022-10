Polícia prende suspeitos de matar policial militar no bairro Pirambu, em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu três mandados de prisão temporária contra suspeitos de participação na morte de um policial militar (PM) no bairro Pirambu, em Fortaleza, em setembro. Dois foram capturados no bairro Rosalina nesta segunda-feira (17), e o terceiro já cumpria pena em uma unidade prisional por outro crime.

Os suspeitos foram identificados como José David Nascimento, 29, com antecedentes por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo; Lucas dos Santos Rodrigues, 20, com passagens por crime contra a incolumidade pública e Francisco Teixeira Parente, 27, que já estava encarcerado e possuía antecedentes por crimes como tráfico de drogas e receptação.

Os detidos foram conduzido ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade onde os mandados foram executados. Segundo a PC-CE, as forças de segurança seguem em diligências para capturar outros envolvidos no crime.

Relembre o caso

O soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Heverton Gonçalves da Silva, de 27 anos, foi morto a tiros no último dia 6 de setembro, no Pirambu. O crime aconteceu em via pública.

À época do crime, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) manifestou seu pesar aos familiares e amigos do soldado Heverton e reafirmou "o compromisso com a rápida resolução do caso".