Polícia prende suspeito de se passar por missionário e cometer extorsão e estupro virtual no Cariri

Um homem de 22 anos, suspeito de utilizar perfis falsos para se passar por dois missionários da Região do Cariri, foi preso, no início da manhã desta quinta-feira (29), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Entre os crimes investigados que o suspeito estaria cometendo estão extorsões e estupro virtual.

A prisão foi executada em Barbalha, no Sul do Estado.

Batizada Operação Matheus 7:15, a ação ainda cumpriu, além do mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão. Na residência do homem, foram apreendidos chips telefônicos, imagens sacras, aparelhos eletrônicos e diversos materiais utilizados nos crimes, que aconteciam na internet.

Nome da operação

O nome da operação relaciona-se a uma passagem bíblica, que reflete sobre os falsos profetas, indivíduos que se aproveitam da fé das pessoas para enganá-las. O verso encontra-se justamente em Mateus 7:15.

“Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes” diz a passagem

A operação, que vem sendo desenvolvida pela Delegacia Regional de Quixadá desde agosto, terá mais detalhes divulgados após ser concluída, segundo a corporação.