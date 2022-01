Homofobia: suspeito é preso por matar irmão homossexual em Iguatu

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu na madrugada desta quarta-feira (12) o homem suspeito de matar o próprio irmão, na cidade de Iguatu, no interior do Ceará. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

Idamar Lima Pereira, de 36 anos, foi esfaqueado na terça-feira (11), no bairro Jardim Oásis, e não resistiu aos ferimentos. O motivo do crime seria o fato da vítima ser homossexual.

Após diligências da Delegacia Regional de Iguatu, José Elidomar Pereira Lima, 46, foi localizado e preso. Na delegacia, ele foi autuado por homicídio qualificado pelo motivo torpe, em razão dos indícios de conduta homofóbica.

A Polícia Civil segue investigando se há outras motivações relacionadas ao crime.