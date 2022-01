Casal que fez sexo em via pública de Quixadá é indiciado pela Polícia

No último fim de semana, um casal foi flagrado praticando sexo em um estacionamento no município de Quixadá. Segundo a Polícia Civil, um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 37, foram indiciados por crime de ato obsceno, podendo pegar de três meses a um ano de detenção ou multa.

Os vídeos, gravados por populares durante a madrugada, circularam nas redes sociais e logo geraram repercussão. “A Polícia Civil agiu rápido, identificamos o casal e convocamos para comparecimento à delegacia, para esclarecimentos e a aplicação das medidas legais”, contou William Lopes, titular da 12ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

Lopes explicou que o casal poderia ter ficado preso, caso algum adolescente, menor de 14, tivesse visto o ato de sexo em público. “Nesse caso trataria de satisfação da lascívia mediante presença de adolescente. A pena é de reclusão, de 2 a 4 anos”.

Ainda de acordo com o delegado, o casal alegou embriaguez. “O casal alegou que no momento do ato sexual estava embriagado, todavia, a embriaguez voluntária, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal, conforme prevê o artigo 28, II do Código Penal”, destacou Lopes.