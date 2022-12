Polícia prende mulheres que se passavam por despachantes em Fortaleza

Duas mulheres que se passavam por despachantes foram presas em flagrante, nessa quarta-feira (21), em Fortaleza. Elas eram contratadas para o pagamento de impostos relativos a transferências de imóveis e escrituras de propriedades, e ficavam com o dinheiro.

As suspeitas, uma de 25 e outra de 39 anos, foram capturadas no bairro Parque Iracema. Os policiais apreenderam com elas oito cheques, 12 cartões de crédito, valores em espécie e documentos falsos, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As mulheres enganavam as vítimas com a promessa de facilitar processos burocráticos, como compra e venda de imóveis e pagamentos de impostos. Elas emitiam comprovantes e documentos falsos e enviavam para os clientes, apropriando-se dos valores depositados.

A investigação começou após uma das vítimas suspeitar das supostas despachantes procurar a polícia. As suspeitas pediram para que a vítima trocasse oito cheques, totalizando R$ 41,5 mil.

A Polícia identificou que cinco cheques eram furtados e os outros três, fraudados. Os policias foram até o local onde as suspeitas iram se encontrar com a vítima, e efetuaram a prisão.

As mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e autuadas pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e receptação.

Denúncias e mais informações sobre o caso podem ser encaminhadas para o número 181 ou para o WhatsApp (85) 3101-0181.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR