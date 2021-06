Polícia prende grupo criminoso e apreende 12 armas de fogo e 300 munições

A Polícia Militar do Ceará prendeu um grupo de cinco homens em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo (6). Com os suspeitos, foram apreendidos 12 armas de fogo, munições, drogas, além de aproximadamente R$ 7 mil em dinheiro.

Entre as armas, foram apreendidos um rifle, uma submetralhadora artesanal, duas espingardas de calibre 12, cinco pistolas, dois revólveres, e cerca de 300 munições de diferentes calibres.

O grupo também foi encontrado com 5,590 kg de maconha, 412 g de crack, 190 g de cocaína, três balanças de precisão, e sete aparelhos celulares.

Ainda conforme a polícia, as diligências foram iniciadas após alguns homicídios cometidos na área de Pindoretama e Cascavel.

A operação foi realizada por composições do Batalhão de Comando Tático (COTAM) e da 2ª Companhia do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (COD), do Comando de Policiamento de Choque.