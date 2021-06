Cão farejador auxilia Polícia Civil a localizar tabletes de crack em bagagem de passageira no Crato

Uma passageira de um ônibus intermunicipal foi presa na noite desse sábado (5) na rodoviária do Crato, na Região do Cariri, com três tabletes de crack. A Polícia Civil capturou Luana Oliveira da Silva, de 29 anos, após um cão farejador detectar os entorpecentes na bagagem da suspeita.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher não tinha antecedentes criminais, é natural de Brasília e vinha de Fortaleza com destino à cidade de Juazeiro do Norte.

Durante a abordagem policial, Luana ficou apreensiva e chegou a tentar esconder a mala. No entanto, o cão farejador do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) apontou os ilícitos em meio aos pertences dela. A droga corresponde a 3,2 kg.

A suspeita foi detida em flagrante por tráfico de drogas e conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Ônibus liberado

Os demais passageiros também foram alvos de buscas, mas nada foi encontrado. O ônibus, então, foi liberado para seguir viagem.

As abordagens feitas pela Polícia Civil fazem parte da Operação Narco, que integra ações de prevenção, inteligência e repressão no combate ao comércio de drogas em todo o Ceará. A estratégia, deflagrada no início deste mês, conta com agentes militares, civis e federais.