Polícia Militar apreende 37kg de drogas, pistola e 105 munições na Granja Portugal, em Fortaleza

Após capturar um homem de 30 anos, suspeito de cometer o crime de homicídio, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 37,273 kg de maconha, 130g de cocaína, uma pistola .40, 105 munições de diferentes calibres, R$ 26,00 em espécie e duas balanças de precisão, em residências ligadas ao preso. A ação policial ocorreu no último sábado (31), no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.

Militares do Comando Tático Motorizado (COTAM) cumpriram o mandado de prisão e receberam informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) de que na casa do familiar onde o suspeito foi preso tinha arma e droga. Os agentes se dirigiram até o local e realizaram as buscas. Na residência, estava a sogra do homem.

A maioria do material apreendido, com exceção da droga, foi encontrado na casa. Em seguida, os policiais fizeram uma vistoria num segundo endereço, onde o suspeito residia. Lá foram encontrados os tabletes de droga e a porção de cocaína.

O material ilícito foi apresentado no 32º Distrito Policial, onde foi feito o Boletim de Ocorrência e convertido em um inquérito.