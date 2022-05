Polícia investiga morte de recém-nascido deixado em lixeira de escola no Ceará

Um bebê recém-nascido foi encontrado morto dentro de um lixeiro no município de São Benedito, na tarde da última sexta-feira (13). O corpo foi descoberto após equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) serem acionadas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, que estava dentro de uma sacola, foi encontrada no lixeiro de uma escola do distrito de Inhuçu.

Devido a um feriado municipal, o local não estava funcionamento. Além disso, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi na escola e realizou os procedimentos preliminares.

Agora, o caso será apurado pela Delegacia Regional de Tianguá.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

Também é possível repassar informações para o número da Delegacia Regional de Tianguá, através do número fico (88) 36-71-9328.

