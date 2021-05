Polícia dispersa aglomeração na Praia de Iracema neste domingo (2); confira vídeo

Aglomeração de pessoas sem máscara foi dispersada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na Praia de Iracema, neste domingo (2). Ação ocorreu no trecho do Poço da Draga durante a manhã, conforme a corporação.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra correria na faixa de areia e na Ponte dos Ingleses. Ocorrência descumpre decreto estadual de combate à Covid-19.

VEJA VÍDEO:

Segundo nota enviada pela PMCE, foram utilizados "meios moderados" de dispersão. Não houve registro de conduzidos à delegacia.