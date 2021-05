Dono de pousada e 16 hóspedes são conduzidos à delegacia após polícia encerrar festa no local

O dono de uma pousada em Orós, interior do Ceará, e 16 hóspedes que realizavam uma festa no estabelecimento foram conduzidos à delegacia na noite desta sexta-feira (30) por descumprimento ao decreto estadual, que proíbe eventos, em locais públicos ou privados, e aglomerações.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), após receber uma denúncia de aglomeração, por volta de 20h15, uma equipe foi até o local, na rodovia Padre Cícero, e constatou a ocorrência.

Na pousada, as 16 pessoas estavam aglomeradas em dois quartos, com bebidas alcoólicas e som alto, informou a PM. Havia menores de idade entre elas.

Legenda: Polícia encontra grupo aglomerando em pousada com bebida alcoólica e som alto, em Orós Foto: Divulgação/ PMCE

Os infratores foram apresentados na Delegacia Regional de Iguatu, município vizinho, onde foram autuados no Art. 268 do Código Penal Brasileiro, referente a “infringir determinação do poder público, destinada a introdução ou propagação de doença contagiosa”.

Além dos policias, a vigilância sanitária e o Demutram participaram da ocorrência.