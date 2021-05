Festa de quinze anos com 100 pessoas é encerrada por fiscalização no Ceará

Uma festa de quinze anos realizada em Barbalha, no Cariri, foi encerrada pela fiscalização, na noite deste sábado (2). O evento tinha cerca de 100 pessoas e descumpriu o decreto estadual com medidas de prevenção à Covid-19, que proíbe aglomerações e eventos sociais.

A festa ocorria no distrito de Arajara e foi organizada para receber 150 convidados, entre parentes, amigos e conhecidos, segundo a Vigilância Sanitária.

Carlos Henrique Albuquerque, coordenador da Vigilância Sanitária de Barbalha, afirmou que o responsável pela festa clandestina foi levado a uma delegacia, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

"Um absurdo no nosso município. Principalmente em um período como esse, estamos em fim de semana, estamos em isolamento social rígido", disse Carlos Henrique sobre o aniversário.

O coordenador ressaltou que eventos como esse continuam proibidos em todo o Ceará. "Só basta uma pessoa aqui estar contaminada, para colocar todos em risco, e a vigilância Sanitária salienta que nós não permitiremos que se descumpra as normas legais e sanitárias destinadas à proteção da saúde", destacou Albuquerque.

Legenda: Festa clandestina foi organizada para 150 convidados Foto: Reprodução/Vigilância Sanitária

Todos os presentes foram dispersados pela equipe, que incluiu agentes da Vigilância Sanitária de Barbalha, Polícia Militar, Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e Demutran.

Fotos do local mostram as mesas com os convidados, alguns sem máscaras, e espaço para decoração e bolo.