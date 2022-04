Polícia Civil prende dupla suspeita de latrocínio contra policial militar baleado na cabeça

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu nessa sexta-feira (16) dois homens suspeitos de terem cometido um latrocínio contra o policial militar Leonardo Jader Gonçalves Lírio na última quarta-feira (13).

O tenente de 30 anos estava de folga e foi baleado na cabeça, além de ter tido a arma roubada. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a vítima foi socorrida, mas não resistiu. O caso aconteceu no bairro Padre Andrade, em Fortaleza.

Segundo a PC-CE, a dupla foi identificada como João Gabriel Moreira Lima Horácio (19) e Francisco Felipe Almeida Coelho (24), conhecido como “Gago”.

"Os dois foram presos após diligências continuadas no trabalho investigativo conduzido que conta com o apoio da Coin/SSPDS e do Nuip/DHPP", disse a PC em nota.

Os suspeitos foram autuados por crime de latrocínio e colocados à disposição da Justiça.

Entenda o caso

Na última quarta (13), Leonardo estava de folga, quando foi interceptado por dois homens. A dupla chegou em duas motos a uma rua onde o tenente estaria conversando com amigos. Um deles usava uma mochila de entregas por aplicativo.

Em seguida, efetuaram disparos contra o policial, que foi atingido na cabeça. Leonardo, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu na quinta-feira (14).

Leonardo era 1º Tenente e ingressou na corporação em julho de 2016. Em nota de pesar, a PMCE se solidarizou com a família e afirmou que as diligências necessárias estavam sendo feitas para capturar os suspeitos.

"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".