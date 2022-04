Policial militar de folga é baleado na cabeça e tem arma roubada no bairro Padre Andrade

Um policial militar de folga foi baleado na cabeça, na noite da última quarta-feira (13), no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. O tenente foi interceptado por dois criminosos quando foi atingido.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), dois homens chegaram em duas motos a uma rua onde ele estaria conversando com amigos. Um deles usava uma mochila de entregas por aplicativo, conforme vídeo da ocorrência.

Em seguida, eles efetuaram disparos contra Leonardo, que foi atingido na cabeça. Os criminosos também roubaram a arma do oficial.

A corporação informou que a vítima foi socorrida e segue no hospital. “Seu estado de saúde é considerado grave”, declarou.

Equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), realizam buscas no sentido de capturar os dois suspeitos de atirar no agente, mas até o momento, nenhum deles foi encontrado.

Informações acerca da identificação e/ou localização dos suspeitos podem ser repassadas por meio dos telefones 181, ou 190. O sigilo é garantido.