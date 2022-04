Soldado da Polícia Militar é morto a tiros dentro de casa, em Fortaleza

Um policial militar foi assassinado a tiros, em Fortaleza, no bairro Jangurussu, na noite dessa quinta-feira (14). Francisco Tarcísio Rocha da Silva teria sido baleado quando estava dentro de casa, na companhia da família. O sobrinho dele também foi alvejado.

Até o momento não se sabe o que motivou o crime. Francisco chegou a ser socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 65 anos de idade e atualmente se encontrava em inatividade.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) divulgou nota de pesar confirmando o falecimento, disse se solidarizar com a dor dos familiares e amigos e colocou o aparato da Instituição à disposição.

De acordo com pronunciamento do órgão, o PM "ingressou na Corporação em 5 de setembro de 1977 e desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense".

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará também foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso. “O crime é investigado pela 3ª Delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências no intuito de identificar os suspeitos, bem como elucidar a motivação do fato”.

Nota da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou por nota que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga as circunstâncias da morte de um policial militar reformado.

“De acordo com informações policiais, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo dentro de uma residência. Durante a ação criminosa, um homem de 28 anos de idade, sobrinho do PM, também foi atingido e socorrido para uma unidade hospitalar”, disseram.

