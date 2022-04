Adolescente de 16 anos é detido sob suspeita de assassinar irmãs no Cariri

Um adolescente foi detido nessa quinta-feira (14), sob suspeita de ato infracional análogo ao crime de homicídio. O jovem de 16 anos teria participado de um duplo homicídio em Tarrafas, na Região do Cariri, que vitimou duas irmãs.

Nesta sexta-feira (15), a Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou que equipes realizaram buscas e se deslocaram para o Distrito de Kicunká, em Farias Brito, onde localizaram o indivíduo suspeito de participar do ato infracional. O menino não teria reagido à abordagem policial e foi levado até a Delegacia Regional do Crato.

As irmãs morreram enquanto estavam em casa, na zona rural de Tarrafas. De acordo com informações do CETV 2ª edição, da TV Verdes Mares, um dos corpos foi encontrado dentro da residência e o outro na frente da casa.

Elas tinham 23 e 17 anos de idade. Os nomes das vítimas não foram divulgados. A apuração segue em andamento com intuito de identificar e capturar outros suspeitos de participarem da ação.

DENÚNCIAS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo (88) 3102-1285, da Delegacia Regional do Crato. O sigilo e o anonimato são garantidos.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR