Polícia Civil faz operação contra grupo criminoso que atua na Região Sul do Ceará

Integrantes de um grupo criminoso com atuação na Região Sul do Estado são alvo da "Operação Coluna Sul", deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta terça-feira (21). Até as 6h30, dez pessoas foram presas.

Ao todo, os agentes visam cumprir 36 ordens judiciais, sendo 20 de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. Além das prisões, a Polícia já apreendeu drogas e celulares.

Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Tauá, Milagres, Mombaça, Boa Viagem, Independência, Acopiara e em Fortaleza.

Legenda: Drogas foram apreendidas na operação Foto: Divulgação PC-CE

A operação segue em andamento e mais detalhes do trabalho policial serão divulgados ao longo do dia.

A ofensiva é coordenada pela Delegacia Regional de Juazeiro Norte, por meio de Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul) e do Departamento de Inteligência (DIP).