Polícia Civil deflagra operação para prender grupo criminoso da Paraíba suspeito de agir no Ceará

A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (4) para prender homens e mulheres integrantes de uma organização criminosa oriunda da Paraíba. Segundo as investigações, o grupo tentava atuar em municípios no sul do Ceará.

Foram capturadas, até o momento, 11 pessoas. Contudo, ao todo, são cumpridas 46 decisões judiciais, sendo 22 mandados de prisão preventiva e 24 de buscas e apreensão.

Os mandados são cumpridos em Ipaumirim e Baixio, no interior do Ceará, e em Cajazeiras, São João do Rio do Peixe e Cachoeira dos Índios, na Paraíba. Além das capturas, a Polícia também apreendeu armas, drogas e munições.

Investigações

As investigações tiveram início há cerca de seis meses e contaram com o apoio das polícias Civil e Militar da Paraíba.