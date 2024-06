PMCE apreende mais de 1kg de drogas e desmonta laboratório clandestino em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), através do Comando de Policiamento de Choque (CPCHOQUE), apreendeu mais de 1 kg de drogas, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (3). Nenhum suspeito foi detido durante a operação.

A ação ocorreu após a PMCE receber informações sobre um imóvel no bairro Autran Nunes que estaria sendo utilizado para a comercialização de drogas. Os policiais do CPCHOQUE realizaram um cerco na área e, ao inspecionarem o imóvel, que apresentava sinais de abandono, encontraram 1,085 kg de drogas, incluindo mineíta, haxixe, cocaína, crack e maconha. Além disso, foram apreendidas balanças de precisão, frascos de amônia e bicarbonato.

Não foram localizados suspeitos nas proximidades do local.

Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao 27º Distrito Policial, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência para formalizar a apreensão.

Como denunciar?

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.