Polícia Civil apreende centenas de celulares durante operação no Beco da Poeira, em Fortaleza

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) contra roubo e receptação resultou na apreensão de centenas de celulares nesta terça-feira (6) em lojas no Beco da Poeira, no Centro de Fortaleza. Dez pessoas foram conduzidas a delegacias, e responderão a procedimentos policiais.

A força-tarefa é intitulada Operação Táurida e foi deflagrada para combater grupos criminosos que atuam com contrabando de aparelhos. No Beco da Poeira, os trabalhos foram realizados para coibir a atuação de receptadores e adulteradores de celulares.

Veja também

Aparelhos furtados

Os aparelhos, segundo a PCCE, são frutos de roubos e furtos. Segundo um lojista do local informou ao Diário do Nordeste, a operação durou entre a manhã e a tarde desta terça, e foram apreendidos, além de celulares, acessórios, telas e outras mercadorias.

Pelo menos 39 alvos envolvidos em operações criminosas foram identificados nos estabelecimentos do imóvel comercial localizado no Centro da Capital cearense.

"A ofensiva contou com equipes coordenadas pelo Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), com apoio do 27º Distrito Policial (DP) e do Departamento Técnico Operacional (DTO)", informou a Polícia Civil.

Os detalhes das ações das forças de segurança serão divulgados em coletiva de imprensa na sede da PCCE na manhã desta quarta-feira (7).

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.