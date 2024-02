Polícia apreende 410 kg de cocaína, barco e equipamentos de mergulho com dupla no Ceará

Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira (6), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A droga estava embalada e distribuída em 340 tabletes. Um homem e uma mulher, naturais de São Paulo, foram presos e conduzidos para a delegacia da região. Outro suspeito fugiu.

O caso começou a ser investigado em Fortaleza, ainda durante a madrugada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por volta de 2h30, as câmeras de videomonitoramento da pasta flagraram dois homens saindo de um carro branco, com sacos pretos, e seguindo em direção à faixa de areia na Praia do Futuro. Equipes do Comando de Policiamento de Choque (BPChoque) e do 22º Batalhão foram, então, acionadas ao local para averiguar a atividade suspeita.

Legenda: Equipamentos de mergulho também foram apreendidos pela Polícia na abordagem aos suspeitos Foto: Divulgação/PMCE

Nas diligências, a Polícia conseguiu abordar um dos suspeitos, identificado como Luan da Silva Nunes, de 25 anos. O outro, que já estava no mar, conseguiu fugir.

Localização das drogas

No interior do carro utilizado pelos suspeitos, os agentes de segurança encontraram três cilindros de oxigênio, um par de nadadeiras para mergulho, duas varas de pesca, cordas, máscaras de mergulho, um celular, uma caderneta de anotações e a identidade do suspeito que conseguiu fugir. Na caderneta, os policiais localizaram, também, um endereço de Caucaia, e decidiram seguir com a investigação.

Com apoio do Batalhão de Operações Policiais (Bope), os agentes foram ao endereço, no bairro Garrote, e encontraram os 340 tabletes de cocaína — equivalente a 410 quilos — e um barco sobre um reboque. Segundo o tenente Joaquim Medeiros, a droga "estava acondicionada para transporte". Portanto, não se sabe ainda se estava chegando ao Ceará ou saindo do Estado. Também não se sabe o trajeto marítimo dos entorpecentes, apenas que eles passaram um período escondidos submersos.

Legenda: Criminosos utilizavam borrachas e anilhas para proteger droga e fazer com que ela afundasse na água, segundo a Polícia Militar Foto: Divulgação/PMCE

Cristina Iara Pereira, 47, que estava na casa, recebeu voz de prisão e foi encaminhada com Luan para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Os dois foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia, o homem já tinha passagens por tráfico. Já a mulher não tinha histórico de crimes e informou que veio para o Ceará apenas para ficar no imóvel.

Rota do tráfico de drogas

A localização do litoral cearense é motivo de preocupação para as autoridades de segurança devido à proximidade com a Europa e com os Estados Unidos. "Possivelmente, somos, sim, um mercado consumidor e exportador de drogas. Daí se compreende, com a análise do que foi apreendido, o interesse de grupos criminosos com o nosso litoral", comentou o coronel Kilderlan Nascimento, comandante de operações da Polícia Militar.

No entanto, segundo o coronel, as forças "estão atentas" e preparadas para atuar, inclusive, no Carnaval. "Já apreendemos drogas que seriam utilizadas no Carnaval", garantiu.